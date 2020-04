Die andere Seite der Coronakrise Nachrichten, die wieder Mut machen

USA: Starker Anstieg von Flugbuchungen für 2021. Trotz Corona planen wieder mehr Menschen eine Flugreise. Laut einer Übersicht der Marketingplattform Sojern aus San Francisco hat die Zahl der langfristigen Flugbuchungen weltweit in den vergangenen zwei Wochen deutlich zu genommen und liegt teilweise bereits wieder deutlich über den Werten des vergangenen Jahres. Die Trendwende ist sichtbar für Abreisen ab August. Den größten Zuwachs sieht das Unternehmen, das auch in Berlin ein Büro hat, bei Flügen nach Großbritannien. Hier registrierte das Portal für den Januar 2021 mehr als doppelt so viele Buchungen wie im März 2019 für Januar 2020. Für Spanien liegen die Buchungen um 160 Prozent über dem Vorjahr. Für Urlaub in Deutschland interessieren sich immerhin bereits wieder fast ähnlich viele Kunden wie im Januar 2020 vor Ausbruch der Krise. Interesse an Flügen in oder nach Europa haben neben Europäern derzeit vor allem Bewohner der USA und Menschen aus dem Mittleren Osten. Skeptisch bleiben hingegen derzeit noch Reisende aus Asien.