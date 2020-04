Die andere Seite der Coronakrise Nachrichten, die wieder Mut machen

Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen könnte sich verlangsamt haben Das Robert-Koch-Institut beziffert am heutigen Sonntag die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Deutschland mit 18.600 Fällen. Andere Schätzungen gehen von bis zu 23.000 Infektionen aus. Dabei hat sich aber diesen Zahlen zufolge die Ausbreitung verlangsamt. Im Vergleich zu gestern waren es laut Robert-Koch-Institut 1948 Erkrankte mehr. Das wäre eine gute Nachricht, würde es doch die Kurve der Neuinfektionen abflachen - das Ziel der derzeitigen Maßnahmen wie zuhause bleiben und Sozialkontakte minimieren. Allerdings teilt das RKI auch mit, dass nicht alle Gesundheitsämter sonntags Zahlen übermitteln. „Am Wochenende wurden nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt, sodass der berichtete Anstieg der Fallzahlen nicht dem tatsächlichen Anstieg der Fallzahlen entspricht“, heißt es seitens des RKI. Es könnte also am Montag zu einer Korrektur kommen.