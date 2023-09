„Hast du schon von der neuen App Threads gehört? Schade, dass wir die nicht testen können!“. So oder so ähnlich liefen in den vergangenen Monaten wahrscheinlich viele Gespräche ab. Während Twitter sich mehr oder weniger dem puren Chaos verschrieben hat, hat Meta eine vermeintliche Alternative auf den Markt gebracht, die sofort von allen interessierten Social-Media-Nutzern ausprobiert wurde – außer von denen in der EU. Wie kann es sein, dass ein Riesen-Konzern wie Meta ein neues Produkt auf dem europäischen Markt (noch) nicht veröffentlicht, während ganz Amerika schon die neue App testet? Die Antwort findet sich wahrscheinlich in einem oder mehreren unserer strengen Regularien, wenn es um Datenschutz und Co. in der EU geht.