The „Fachkräftemangel“ is real! Vor allem im digitalen Kontext dürfte es heftig werden: In Deutschland werden allein in den kommenden fünf Jahren etwa 700.000 Personen mehr mit technologischen Spezialkenntnissen benötigt werden. Das besagt ein Diskussionspapier des Deutschen Stifterverbandes in Kooperation mit McKinsey. Besonders gefragt: Datenanalyse, KI, sowie Hardware- und Robotik-Entwicklung.