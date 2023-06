Wie unterschiedlich sind eigentlich die Probleme der KMU in den verschiedenen europäischen Ländern?

Wir sind in vier europäischen Märkten unterwegs und sehen ganz klar: Die Probleme europäischer KMU sind in allen Ländern gleich. Zwar gibt es aufgrund lokaler Feinheiten immer auch Herausforderungen, die nicht in allen Ländern eine vergleichbare Rolle spielen. Aber im Kern sind die Schwierigkeiten überall gleich: KMU in Europa verbringen immer noch viel zu viel Zeit mit manuellen Prozessen, für die es schon längst digitale Lösungen gibt. Dabei sollten sich KMU eigentlich mit dem Wachstum ihres Unternehmens beschäftigen können. Jeder Tag, der unnötig für die Buchhaltung oder das Spesenmanagement draufgeht, macht sich am Ende im Umsatz bemerkbar. KMU dabei zu unterstützen, das zu ändern, sollte uns als Gesellschaft und Wirtschaftsgemeinschaft dringend am Herzen liegen – auch mit Blick auf unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit.