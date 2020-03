Gab es ein Erlebnis, bei dem ihr dachtet: Jetzt reicht’s?

Bajorat: „Ein echtes Problembewusstsein ist bei mir durch Unterhaltungen mit Frauen entstanden. Eine Freundin von mir war auf einem Event der Versicherungsbranche: Unter 75 Speakern eine Frau! Spätestens da habe ich beschlossen, nicht mehr an Manels teilzunehmen. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel auf Linkedin zum Thema Manels veröffentlicht – die Diskussion dazu war teilweise unterirdisch. Da gab es eigentlich so gut wie keine ernsthafte Auseinandersetzung bei den Männern, im besten Fall gönnerhafte Kommentare.“

Bornschein: „Unsere Agentur TLGG arbeitet mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Und da fällt mir auf: Richtig extrem wird es im nicht-öffentlichen Raum, etwa bei Kundenveranstaltungen. Vor allem im traditionellen Mittelstand wird das Thema oft nicht reflektiert und diskutiert. Da ist dann nicht nur ein Panel männlich besetzt, sondern gleich die ganze Veranstaltung. Klar – es wird immer Orte geben, die nicht divers sind. Auch langfristig wird aus einer Ballermannparty keine Re:publica, und das ist okay so. Aber Frauen aus öffentlichen Veranstaltungen auszuschließen, ist, als würde man Frauen nicht in Zeitungen zitieren. Da wird eine Öffentlichkeit von Teilinteressen etabliert, die dann als Allgemeininteresse verkauft wird. Letztlich bin ich selbst in vielen Panels ein „diverser Teilnehmer“ – häufig jünger als der Durchschnittsteilnehmer, nie im Anzug. Das Fehlen von Frauen in öffentlichen Diskussionen ist nur das sichtbarste Zeichen mangelnder Diversität.“