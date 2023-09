Was glaubst du, wie sich die neuen Regulierungen zum Thema Open Finance in Zukunft auf unsere Wirtschaft auswirken werden?

Wir werden sehen, dass Kunden immer bessere, integrierte Finanzdienstleistungen über ihre Lieblingsmarken, bzw. -shops beziehen werden. Dies wird zum Regelfall. Hiervon profitieren diese Anbieter, wie auch die technischen Provider von Embedded Finance Lösungen. Das Risiko für Banken erhöht sich also, den direkten Kundenkontakt noch mehr zu verlieren. Auf der anderen Seite besteht dadurch, dass Banken in Zukunft für das Nutzen der Schnittstellen Einnahmen erzielen werden, ein größeres Incentive, diese qualitativ gut aufzustellen, sowie auch den Nutzen zu incentivieren. Banken werden also zu Datenprovidern für den externen Markt. Inwieweit sie selbst smarte Geschäftsmodelle erschaffen, die dies ausnutzen, werden wir abwarten müssen. Derzeit sehe ich eher interne Entwicklungen in der Bankenwelt.