Diversität in der Start-up-Szene Barrieren im Kopf

Nils Dreyer, der seine Anteile an der Agentur verkauft hat, arbeitet mittlerweile als Geschäftsführer der Hilfswerft, einer gemeinnützigen GmbH in Bremen, die Programme entwickelt, um Gründer und Unternehmer fürs Social Entrepreneurship zu gewinnen. Sein Ziel: Brücken schlagen zwischen zwei Gruppen, die bislang nur wenig miteinander zu tun hatten: Von den etwa 10,4 Millionen Menschen mit einer Behinderung in Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt nur knapp 57 Prozent im Alter zwischen 15 und 64 Jahren berufstätig. Die Erwerbsquote nichtbehinderter Menschen in dieser Altersgruppe beträgt dagegen knapp 82 Prozent. Damit sind Menschen mit einer Behinderung doppelt so häufig arbeitslos wie Menschen ohne Beeinträchtigung.