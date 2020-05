Diversity „Frauen dienen der Sache – Männer kämpfen um ihre Position“

Sie sagten selbst, dass die Reedereibranche eine Männerdomäne ist. Warum haben es Frauen so schwer, hier Fuß zu fassen?

Weil sie nicht bei der MSC in Basel arbeiten (lacht). Es gibt noch sehr viele Unternehmen, die Unterschiede zwischen Mann und Frau machen – auch wenn es weniger werden. Es braucht eine gewisse Zeit. Und die oberste Etage muss hier ihren Einfluss geltend machen.



Der Staat?

Nein. Am einflussreichsten sind der Verwaltungsrat und bei börsennotierten Unternehmen die Aktionäre. Sie zwingen die Konzerne heute ja schon zu mehr Nachhaltigkeit. Das gleiche könnten sie in Punkto Gleichberechtigung machen.