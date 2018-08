Durchschnittsgehälter: Ohne Landeshauptstadt nur Mittelmaß

An dritter Stelle steht Niedersachsen in dem Ranking. Der Einfluss der Landeshauptstadt Hannover beträgt hier 16 Prozent, was sich in einer Differenz von 5760 Euro niederschlägt. Ein Jahresgehalt in Niedersachsen betrüge ohne Hannover 35.554 Euro, mit Hannover 41.314 Euro. Nordrhein-Westfalen hat viele große Städte und Ballungsgebiete. Trotzdem spielt auch hier die Landeshauptstadt eine relativ große Rolle für die Gehälter. Düsseldorf hebt das durchschnittliche Jahresgehalt in NRW um 4861 Euro – ein Einfluss von 12 Prozent. Das Jahresgehalt in dem Land beträgt 45.815 Euro, ohne Düsseldorf wären es 40.954.