Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung Was seit Einführung der DSGVO passiert ist

Das erledigen viele Personalverwaltungssysteme mittlerweile aber von selbst, ebenso wie die fristgerechte Löschung, erklärte der Chef der Personalsoftware Personio, Hanno Renner im Interview. An die Einwilligungs-E-Mails sollten sich viele erinnern, wenn sie an den Mai 2018 zurückdenken. Überlaufende E-Mail-Postfächer waren das Aufreger-Thema Nummer eins in sozialen Netzwerken und in Büro-Fluren. Ernstgemeinte Sätze wie „schön, dass ich nochmal gefragt werde, ob meine Daten auch wirklich verarbeiten dürfen“, fielen hingegen selten.