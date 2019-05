Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung Was seit Einführung der DSGVO passiert ist

Doch ein Unternehmen scheint unter den obigen zu fehlen. Das soziale Netzwerk Facebook stand schließlich wegen Datenpannen in den vergangenen Monaten und Jahren am häufigsten in der Kritik. Das Unternehmen hat mehrfach eingeräumt, Nutzerdaten fahrlässig behandelt zu haben. Das ist im Falle von Facebook besonders gefährlich, weil viele Nutzer ihren Facebook-Zugang auch für andere Dienste verwenden. Ulrich Kelber (SPD), der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, ist fassungslos: „Facebook setzt seine Kunden einem unnötigen Risiko aus. Das ist in etwas so, wie wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen können, weil der Fahrer nicht weiß, wie ein Sicherheitsgurt funktioniert“, sagte Kelber in einer Erklärung. Doch sanktioniert wurde Facebook bisher nicht. Kelber selbst sind in diesem Fall die Hände gebunden. Für Facebook ist nämlich der irische Datenschutzbeauftragte zuständig, weil Facebook dort seinen EU-Firmensitz angemeldet hat.