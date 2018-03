Equal Pay Day: Ab heute verdienen auch Frauen wieder Geld

An diesem Sonntag ist rechnerisch der Tag, an dem Frauen in Deutschland beginnen, Geld zu verdienen. 77 Tage nach Jahresbeginn oder nachdem 21 Prozent des Jahres 2018 verstrichen sind. So hoch ist der unverändert gebliebene Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt kamen Frauen 2017 auf einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro und bekamen damit 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen mit 21 Euro.