Erfindungen aus Deutschland Die berühmtesten deutschen Erfindungen im Überblick 2023

Der Buchdruck – Johannes Gutenberg (1440)

Bereits vor 600 Jahren entwickelte der damalige Goldschmied Johannes Gutenberg den Buchdruck. Diese Erfindung wird auch heute noch als eine der bedeutendsten in der Geschichte betrachtet. Gutenberg nutzte sein Wissen über die Schmiedekunst und konstruierte eine Vorrichtung aus beweglichen Lettern, die auf einer Schiene flexibel angeordnet werden konnten und zudem mit Farbe versehen wurden. Die farbig markierten Buchstaben wurden auf ein weißes Blatt Papier platziert und mithilfe der Maschine zusammengepresst. Auf diese Weise fertigte Gutenberg kurz darauf die erste gedruckte Ausgabe der Bibel an. Der Buchdruck, gemeinsam mit der Reformation Martin Luthers, markierte eine Revolution in Sprache und Schrift. Zum ersten Mal hatten auch einfache Menschen Zugang zu gedruckten Texten, die nun in wesentlich kürzerer Zeit und in größeren Mengen produziert werden konnten.

Bild: dpa