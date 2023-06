Ernährung bei Hitze „Schon leichte Dehydriertheit führt zu einem wahnsinnigen Leistungsabfall“

Wer lieber herzhaft frühstückt, kann Hummus aufs Brot geben. Auch Räuchertofu als Brotbelag schmeckt sehr gut. Ein leichtes Rührei, das nicht in Fett schwimmt, ist ebenfalls okay – aber immer in Kombination mit frischem Gemüse und Obst, so dass man mit einer guten Versorgung in den Tag startet. Ansonsten ist zu empfehlen, morgens kein riesiges Frühstück zu essen, sondern es auf zwei kleinere Mahlzeiten aufzuteilen, sodass man zwei bis drei Stunden später noch einen kleinen Snack am Vormittag hat, um langfristig die Verdauung ein bisschen zu entlasten.

Viele, die während einer Hitzeperiode weniger Hunger verspüren, nutzen die Chance ja auch, um mit Intervallfasten zu starten. Populär ist vor allem die 16:8-Methode, bei der nur acht Stunden täglich – meistens zwischen 12 und 20 Uhr – gegessen werden darf. Was hältst du davon?

Von Intervallfasten halte ich persönlich nichts. Für manche funktioniert es, für die meisten aber nicht. Das kann ich auch aus meiner Praxis berichten. Wenn man jemand ist, der morgens normalerweise Hunger hat und was zu essen braucht – und ich würde sagen, das sind die allermeisten Menschen, auch wenn sie sich nicht eingestehen – und sich das verweigert, neigt man dazu, beim Mittag- und Abendessen mehr zuzulangen. Es ist nicht förderlich, sich krampfhaft mit exzessivem Kaffeekonsum bis in die Mittagspause zu bringen. Der Körper merkt auch, dass auf seine Signale, also den Hunger, nicht reagiert wird und schaltet irgendwann in den Hungerstoffwechsel – man verbrennt weniger Kalorien als normal wäre. Das ist das, was auch bei anderen Diäten passiert. Beim Intervallfasten ist zudem über viele Studien herausgekommen, dass man dabei noch mehr Muskulatur verliert als bei anderen klassischen Reduktionsdiäten.