Ernährung bei Hitze : „Schon leichte Dehydriertheit führt zu einem wahnsinnigen Leistungsabfall“

Sollte man an heißen Tagen denn eher zu kalten oder zu warmen Gerichten greifen?

Man merkt natürlich schon, dass man ins Schwitzen kommt, wenn man an solchen Tagen eine heiße Suppe ist. Das große Problem sind aber weniger warme Speisen, sondern eiskalte Getränke.

Wie das?

Die sorgen für einen Temperaturschock im Körper. Auf warmes Essen hingegen muss man nicht unbedingt verzichten, sofern man es nicht unangenehm findet, dass man dadurch etwas mehr schwitzt. Letztlich ist Schwitzen ja eine gute Reaktion des Körpers: man kühlt ein bisschen ab. Ideal sind lauwarme Lebensmittel, zum Beispiel lauwarme Salate oder Gemüsepfannen. Mit den Mitteltemperaturen kommen wir am besten zurecht, weil der Körper damit an solchen Tagen am wenigsten Arbeit hat, sie herunterzukühlen oder aufzuwärmen.

Das heißt, dass man sich auch kein Eis zum Dessert gönnen sollte, um am Nachmittag nicht in ein Produktivitätsloch zu fallen?

Wenn man auf Leistung fokussiert ist, sollte man sich bewusst sein, was starke Blutzuckerschwankungen mit der Leistung machen. Ein klassisches, zuckriges Milchspeiseeis ist natürlich prädestiniert dafür, dass man schnell in einen „Zucker-Rush“ kommt – das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt schnell stark an und fällt ebenso schnell wieder ab. Der Körper findet solche Schwankungen aber nicht so toll, der Abfall macht müde und unkonzentriert und führt dazu, dass man schnell wieder etwas Süßes essen möchte. Ein Stück gekühlte Melone zum Nachtisch ist ja auch ganz nett. (lacht)