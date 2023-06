Ernährung bei Hitze „Schon leichte Dehydrierung führt zu einem wahnsinnigen Leistungsabfall“

Das heißt, dass man sich auch kein Eis zum Dessert gönnen sollte, um am Nachmittag nicht in ein Produktivitätsloch zu fallen?

Wenn man auf Leistung fokussiert ist, sollte man sich bewusst sein, was starke Blutzuckerschwankungen mit der Leistung machen. Ein klassisches, zuckriges Milchspeiseeis ist natürlich prädestiniert dafür, dass man schnell in einen „Zucker-Rush“ kommt – das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt schnell stark an und fällt ebenso schnell wieder ab. Der Körper findet solche Schwankungen aber nicht so toll, der Abfall macht müde und unkonzentriert und führt dazu, dass man schnell wieder etwas Süßes essen möchte. Ein Stück gekühlte Melone zum Nachtisch ist ja auch ganz nett. (lacht)