WirtschaftsWoche: Der EuGH hat am Dienstag entschieden, dass wohl Arbeitgeber in ganz Europa künftig die Arbeitszeit genau erfassen müssen – und nicht nur Überstunden. Bedeutet das das Ende der so gehypten Vertrauensarbeitszeit?

Corinna Brauner: Natürlich entstehen mehr Dokumentationspflichten für Arbeitgeber. Allerdings ist der Begriff der Vertrauensarbeitszeit auch eher schwammig.