Exklusive Studie Die wichtigsten Faktoren der Gen Z für beruflichen Erfolg

Die jungen Deutschen glauben demnach an den Aufstieg durch eigene harte Arbeit. Bildung oder die Finanzen der Eltern stecken in ihren Augen seltener hinter Erfolg als der schlichte Wille, nie aufzugeben. „Und das in einer Zeit, in der die Wirtschaft unter den Folgen verschiedener Krisen leidet und der Pessimismus in der Gesellschaft Hochkonjunktur hat“, sagt Baulig. Der Glaube an den Aufstieg könnte sogar „zu einer neuen Gründungswelle führen“.