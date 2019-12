Exklusives Ranking Deutschlands wertvollste Arbeitgeber im Süden

Wie engagiert Unternehmen in Süddeutschland tatsächlich sind und inwieweit sie somit als wertvolle Arbeitgeber gelten, hat das Analyseunternehmen Service Value exklusiv für die WirtschaftsWoche untersucht. Dafür wurde die Bevölkerung in 106 Landkreisen und 34 kreisfreien Städten in Bayern und Baden-Württemberg zu den wertvollsten Arbeitgebern ihrer Region befragt. Wichtig dabei: Der Arbeitgeber gilt erst dann als wertvoll für eine Region, wenn er nicht nur am Wohl seiner Mitarbeiter interessiert ist, sondern sich um alle Menschen dort kümmert.