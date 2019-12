Fachkräftemangel Ausländische Akademiker finden Deutschland wenig attraktiv

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, kündigte weitere Partnerabkommen mit anderen Ländern über die gezielte Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland an. „Die Bundesagentur wird weitere Partnerabkommen über die vereinfachte Arbeitsmigration nach Deutschland mit anderen Ländern abschließen, wie wir sie beispielsweise schon mit den Philippinen oder Mexiko haben“, sagte Scheele der „Rheinischen Post“ (Montag). Hier gehe es vor allem um Berufe im Gesundheitssektor.



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will bei den Bemühungen gegen den Fachkräftemangel auch die Firmen in die Pflicht nehmen. „Ich glaube, wir müssen mit der deutschen Wirtschaft darüber sprechen, was die Wirtschaft selbst macht“, sagte der SPD-Politiker in der ARD mit Blick auf den Fachkräftegipfel im Kanzleramt am Montag. „Sie braucht eine Anwerbestrategie. Sie muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will.“ Das müsse man dann unterstützen, etwa durch eine unbürokratischere Visumserteilung. „Das heißt, die Wirtschaft muss erst mal aktiv werden. Und wir müssen bürokratische Hürden wegschaffen.“ Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge, sagte Heil laut Manuskript zu der am Sonntag ausgestrahlten Sendung „Bericht aus Berlin“.



Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Abbau bürokratischer Hürden bei der Anwerbung gut ausgebildeter Zuwanderer gefordert.