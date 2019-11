„Familienleben in Einklang bringen“ Hewlett Packard bietet Mitarbeitern sechs Monate Elternzeit bei vollem Gehalt

Den weltweit rund 60.000 und hierzulande rund 2100 Mitarbeitern soll dadurch laut HPE mehr Lebensqualität durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben ermöglicht werden. Man wolle die Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen motivieren, „indem wir ihnen helfen, ihre Karriere mit ihrem Familienleben in Einklang zu bringen“, sagt der Personal-Geschäftsführer fürs Deutschland-Geschäft, Ernst Reichart. Auch in der Bundesrepublik sei der Anreiz gegenüber dem gesetzlichen Elterngeld von maximal 1800 Euro netto pro Monat deutlich: „Bei den Verdiensten, die wir in der IT-Industrie haben, bietet eine Weiterbezahlung des ganzen Gehalts also einen enormen Vorteil“, so Reichart.