„Fertility Benefits“ Wie Merck in Japan seinen Mitarbeitern den Kinderwunsch erfüllt

An verschiedenen Stellen in der japanischen Firmenzentrale von Merck hängen auffällige Poster, die jeweils drei gezeichnete Männer und Frauen unter einem gelben Mond zeigen. Die japanische Überschrift lautet: „Für eine Gesellschaft, in der jeder die Bemühungen unterstützt, neues Leben in die Welt zu bringen.“ Der Text wechselt entsprechend von Vorschlägen aus den Reihen der 300 Mitarbeiter in jedem Jahr. Davor hieß es zum Beispiel: „Für eine Welt, in der man leicht sagen kann: ich versuche schwanger zu werden.“