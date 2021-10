Folgen von Corona für den Biorhythmus „Mehr Schlaf heißt nicht unbedingt besserer Schlaf“

Doch mit der steigenden Impfquote, der Rückkehr in die Büros und zunehmenden sozialen Kontakten schwinden diese Sorgen immer weiter und der Schlafrhythmus verbessert sich wieder – allmählich. Denn da Menschen Gewohnheitstiere sind und diesen veränderten Schlafrhythmus über mehr als ein Jahr lang innehatten – lange wachbleiben und länger ausschlafen konnten – dauert es nun einige Zeit, bis wir diesen wieder umgestellt haben. Wenn wir die alte Balance überhaupt wieder finden. So profitieren laut Neurowissenschaftler und Schlafforscher Christian Benedict zwar die meisten Menschen von der Rückkehr in den normalen Alltagsmodus. „Es gibt aber auch Gruppen, die unter der aktuellen Umstellung wieder hin zum frühen Aufstehen leiden“, so Benedict. Dazu gehörten vor allem Schüler, ältere Jugendliche und Menschen, die abends ohnehin schlecht einschlafen konnten, weil sie mehr Zeit brauchen, um herunterzufahren. Die hätten sich über viele Monate auf den anderen Rhythmus eingestellt und ihre Verhaltensmuster angepasst.