„Forbes“-Liste 2020 Das sind die 10 reichsten Menschen der Welt

Platz 4: Warren Buffett

Der Großinvestor Warren Buffett schafft es im „Forbes“-Ranking der weltweit reichsten Menschen seit vielen Jahren auf einen der vorderen Ränge. In diesem Jahr wird Buffetts Vermögen auf 67,5 Milliarden Dollar geschätzt, womit es trotz eines Verlusts von 15 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr für Platz vier reicht. Als Sohn eines Kongressabgeordneten sammelte der langjährige CEO von Berkshire Hathaway schon in seiner Kindheit erste Erfahrungen in der Wirtschaft.

Bild: imago images