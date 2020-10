Forbes Liste 2020 Das sind die reichsten Menschen der Welt

Platz 8: Larry Allison (USA)

Davor findet sich der Oracle-Gründer Larry Allison wieder. Mit einem geschätzten Vermögen von 80,3 Milliarden US-Dollar schafft er es zwar, vor Ortega und Ballmer zu liegen, verlor allerdings im Vergleich zu Beginn des Jahres zwei Plätze. Und musste sich so unter anderem Mark Zuckerberg und Warren Buffett geschlagen geben.

Platz 7: Warren Buffet (USA)

Ein weiterer US-Amerikaner schafft es in das Ranking der reichsten Menschen der Welt. Warren Buffet, Leiter der Holding Berkshire Hathaway, kommt auf ein Vermögen von 81,4 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Jahresbeginn büßte das „Orakel von Omaha“ jedoch drei Plätze ein, was auch der Coronakrise geschuldet ist, die den Aktienpositionen vorübergehend Verluste bescherte. 2019 besaß Buffet sogar ein Vermögen von 89,2 Milliarden US-Dollar.