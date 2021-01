„Forbes“-Liste 2021 Das sind die mächtigsten Frauen der Welt

Die neue US-Vizepräsidentin Kamala Harris belegt im Forbes-Ranking der mächtigsten Frauen der Welt Platz drei. Harris, die 1964 als Tochter einer aus Indien stammenden Mutter und eines aus Jamaika stammenden Vaters in Kalifornien geboren wurde, schrieb mit der Wahl zur Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika Geschichte. Sie ist nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern auch die erste Afroamerikanerin und die erste asiatische Amerikanerin in dieser Position. Vor der Wahl zur US-Vizepräsidentin, war Kamala Harris Senatorin des US-Bundesstaates Kalifornien.