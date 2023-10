„Forbes”-Liste 2023 Das sind die zehn reichsten Frauen der Welt im aktuellen Ranking

Den zweiten Platz belegt Julia Koch. Julia Koch und ihre drei Kinder erbten von Kochs Ehemann David, der im August 2019 im Alter von 79 Jahren gestorben ist, einen Anteil in Höhe von 42 Prozent an Koch Industries. Die in Iowa geborene Koch zog in den 1980er-Jahren nach New York City und arbeitete als Assistentin des Modedesigners Adolfo.

Heute schätzt „Forbes“ das Vermögen der 61-Jährigen auf 59 Milliarden Dollar.