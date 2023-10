Während der Coronakrise konnten die reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen verdoppeln. Dies ergab ein Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam. Regierungen haben in der Pandemie Milliarden in die Wirtschaft gesteckt. Davon sei ein großer Teil den Menschen zugeflossen, die von steigenden Aktienkursen an der Börse profitieren. „Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch“, sagt Oxfam-Referent Manuel Schmitt. Und auch im aktuellen Ranking konnten einige der reichsten Menschen erneut zulegen. Zusammen kommen die Platzierten auf eine Vermögen von nahezu 1,4 Billionen Dollar. Gleichzeitig zeigt der Global Wealth Report der Credit Suisse, dass die weltweiten Vermögen zuletzt erstmals seit der Finanzkrise gesunken waren.