Platz 9: Andreas von Bechtolsheim und Familie

Andreas von Bechtolsheim, ein Informatiker und Unternehmer, zählt zu den vier Gründern von Sun Microsystems, einem Computer- und Software-Hersteller, der 2010 in die Oracle Corporation integriert wurde. Bechtolsheim war bereits im Jahr 1998 einer der ersten Investoren bei Google. Im Jahr 2023 wird sein Vermögen auf 10,9 Milliarden Dollar geschätzt, was ihm den neunten Platz in der Liste der wohlhabendsten Deutschen 2023 einbringt.

Bild: Gabor Ekecs für WirtschaftsWoche