„Forbes”-Liste 2024 Das sind die reichsten Deutschen im aktuellen Ranking

SAP ist heute eines der weltweit größten Unternehmen für Unternehmenssoftware und -lösungen und hat Plattner zu einem der reichsten Menschen in Deutschland gemacht. Sein Vermögen stammt hauptsächlich aus seinem Anteil an SAP sowie aus anderen Investitionen und Unternehmungen. Plattner hat auch in verschiedenen anderen Bereichen wie Immobilien und Wagniskapital investiert und ist bekannt für sein Engagement in der Förderung von Wissenschaft und Technologie, insbesondere durch die von ihm gegründete Hasso Plattner Institut (HPI) für Softwaresystemtechnik.