Platz 3: Jeff Bezos (USA)





Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, belegt derzeit den dritten Platz unter den reichsten Menschen der Welt mit einem Vermögen von 173,6 Milliarden Dollar. Damit bleibt er weiterhin in den Top Drei platziert. Bezos profitierte während der Corona-Krise vom florierenden Online-Handel. Während einer Börsenkorrektur verlor die Amazon-Aktie jedoch erheblich an Wert, was dazu führte, dass Bezos zeitweise im Ranking zurückfiel. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie jedoch wieder deutlich an Wert gewinnen.

Bild: REUTERS