Forbes-Liste Das sind die bestbezahlten Fußballer 2021

Der ehemalige spanische Nationalspieler konnte in seiner Karriere alles gewinnen, was es im Profifußball zu gewinnen gibt. Andres Iniesta, mehrfacher spanische Meister, Weltmeister und Championsleague-Sieger spielte seit seiner Jugend beim FC Barcelona, bevor er 2018 zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe wechselte. Bei seinem neuen Verein verdient der mittlerweile 37-jährige Mittelfeldspieler 32 Millionen US-Dollar jährlich. Zwei Millionen US-Dollar kommen durch Werbeeinnahmen und Sponsorings hinzu, was Iniesta insgesamt 34 Millionen US-Dollar jährlich beschert.