Es bleibt in der Familie – wie bereits in den Jahren zuvor gehört auch die jüngere der Andresen-Schwestern zu den jüngsten Milliardären der Welt. Die 24-jährige Tochter des norwegischen Investors Johan H. Andresen erbt – wie ihre Schwester – 42,2 Prozent der Familien-Investment-Firma Ferd. Das Vermögen der Erbin wird in diesem Jahr auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2020 besaß Alexandra Andresen noch 1,1 Milliarden US-Dollar.