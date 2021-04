„Forbes“-Liste Die reichsten Städte der Welt 2021 – gemessen an der Anzahl der dort ansässigen Milliardäre

Zum ersten Mal seit sieben Jahren leben in der Metropole an der Ostküste der USA nicht die meisten Milliardäre weltweit. Zwar sind im letzten Jahr sieben weitere Milliardäre in den Big Apple gezogen, dennoch landet New York City mit 99 dort lebenden Milliardären knapp hinter dem ersten Platz. Obwohl New York City im diesjährigen Ranking nur Platz zwei belegt, haben die dort ansässigen Milliardäre das höchste Gesamtvermögen weltweit – etwa 560,5 Milliarden US-Dollar. Michael Bloomberg ist mit einem Vermögen von 59 Milliarden US-Dollar der reichste Einwohner der Stadt am Hudson River.