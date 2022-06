Die Metropole an der Ostküste der USA konnte sich den ersten Platz der reichsten Städte der Welt 2022 zurückerobern. Im Jahr zuvor war New York zum ersten Mal seit sieben Jahren nicht die Stadt mit den meisten dort ansässigen Milliardären weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr sind noch einmal acht weitere Milliardäre in den Big Apple gezogen. Insgesamt leben in New York 107 Milliardäre. Die dort ansässigen Milliardäre haben zudem das höchste Gesamtvermögen weltweit – etwa 640,4 Milliarden US-Dollar.