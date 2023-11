Im Jahr 2014 brach Ryan Breslow sein Studium an der Stanford University ab, um sein erstes Startup namens "Bolt" zu gründen. In den folgenden Jahren gründete er zwei weitere Unternehmen: das Wellness-Startup „Love“ und die digitale Kryptowährungsplattform „Eco“. Ein weiteres Krypto-Projekt namens „Movement DAO“ zur Unterstützung sozialer Zwecke sollte in diesem Jahr starten, wurde der Forbes zufolge aufgrund eines Rechtsstreits jedoch vorübergehend ausgesetzt. Derzeit beläuft sich das Nettovermögen des jungen Milliardärs auf 1,1 Milliarden US-Dollar.