8. Platz

Iris Fontbona erbte im Jahr 2005 von ihrem Mann Andrónico Luksic das chilenische Bergbauunternehmen Antofagasta. Ihr daraus resultierendes Vermögen plus ihr Immobilienvermögen in Kroatien beschert ihr ein Gesamtvermögen in Höhe von 15,4 Milliarden Dollar. Damit liegt die 76-Jährige im Forbes-Ranking der reichsten Menschen überhaupt auf Platz 74. Fontbona wohnt mit ihrer Familie in Santiago de Chile.

Bild: REUTERS