Forbes-Ranking Das sind die bestbezahlten Sportler der Welt 2023

Stephen Curry ist in der aktuellen NBA-Saison der am besten entlohnte Spieler bei seinem Team, und zwar mit einem Einkommen von mehr als 50 Millionen Dollar, womit er als erster Spieler in der Geschichte diese Marke erreicht. Der 35-Jährige hat kürzlich einen langfristigen Werbevertrag mit Under Armour abgeschlossen, der bis zum Ende seiner Basketball-Karriere gilt. Neben seinen sportlichen Erfolgen ist Curry auch als Unternehmer aktiv. Laut Forbes beläuft sich sein Jahresgehalt auf 100,4 Millionen Dollar.