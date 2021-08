Forbes-Ranking Das sind die reichsten Europäer 2021

Während viele Menschen in Europa aufgrund der Coronakrise mit starken wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen haben, bleiben die reichsten Menschen des Kontinents finanziell unberührt von der Pandemie. Die Superreichen konnten ihren Reichtum sogar vermehren. Die 628 Milliardäre in Europa verfügen in diesem Jahr über insgesamt drei Billionen Euro – eine Billion Euro mehr als noch im Vorjahr. Zudem ist die Zahl der Milliardäre in Europa deutlich gestiegen. Im Jahr 2020 verfügten 511 Europäer über mindestens eine Milliarde Euro Privatvermögen. In diesem Jahr sind es 117 mehr.