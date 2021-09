Forbes-Ranking Das sind die zehn bestbezahlten Fußballer 2021

Der bestverdienende Fußballer der Welt ist mit 125 Millionen Dollar im Jahr Cristiano Ronaldo. Der mehrfache Championsleague-Sieger, Weltfußballer und 2016 Gewinner der Europameisterschaft mit Portugal wechselte in diesem Sommer von Juventus Turin zu Manchester United. Genau wie in Turin soll Ronaldo auch bei United 70 Millionen US-Dollar im Jahr an Gehalt einstreichen. Durch zahlreiche lukrative Werbedeals mit unter anderem Barclays, Exxon Mobil und der Wirtschaftsberatung KPMG kommt der Portugiese auf zusätzlich 55 Millionen US-Dollar, was insgesamt ein Jahreseinkommen von 125 Millionen US-Dollar bedeutet.