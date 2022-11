Forbes-Ranking Das sind die zehn bestbezahlten Sportler der Welt 2022

Neben seiner eigenen Marke TB12 und der NFT Plattform Autograph, welche Brady mitgegründet hat, kommen zahlreiche Werbedeals mit Partnern wie Under Armour, IWC Schaffhausen und T-Mobile hinzu. Diese spülen ihm zusätzlich 52 Millionen Dollar in die Kasse. Tom Bradys Einkommen im letzten Jahr beläuft sich somit auf etwa 83,9 Millionen US-Dollar. Für den Fall, dass Tom Brady seine Karriere in den nächsten Jahren beendet, soll er bereits an einen Deal mit Fox Sports arbeiten. Fox Sports möchte den erfolgreichsten Quarterback aller Zeiten als TV-Experten gewinnen. Der Deal soll Brady 375 Millionen US-Dollar über die nächsten zehn Jahre einbringen.