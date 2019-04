Zwei Beispiele von vielen: Es gibt einen riesigen Bedarf an Pflegekräften. Offensichtlich sorgt der Markt allein in diesem Bereich nicht dafür, dass Angebot und Nachfrage zum Ausgleich kommen. Die Einkommen sind niedrig, die Ausbildung ist teuer. Was vermutlich auch an gesellschaftlichen Vorstellungen darüber liegt, welche Arbeit einen hohen Lohn verdient. Das Wort „Krankenschwester“ passt zu dieser Sicht. Es erinnert an Zeiten, in denen Pflege von Angehörigen eine Sache der Familie war, natürlich unbezahlt. Und es spiegelt die Erwartung wider, dass Pflegekräfte ihre Interessen nicht durchsetzen wie andere Beschäftigte. Schwestern können nicht kündigen, Schwestern streiken nicht.