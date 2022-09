Führerschein-Kosten 2022 So viel kostet die Fahrerlaubnis in Deutschland aktuell

Wer in Deutschland Auto fahren will, muss das auch bezahlen können: Bis zu 2400 Euro kann der Erwerb der Fahrerlaubnis in Deutschland kosten. Laut der Moving International Road Safety Association lag der Preis für den Führerschein im Jahr 2020 im Durchschnitt bei 2182 Euro. Allerdings gibt es hierzulande keinen Pauschalpreis. Je nach Bundesland und Region ergeben sich unterschiedliche Kosten, die es zu berücksichtigen gilt.