Führerschein-Kosten 2022 So viel kostet die Fahrerlaubnis in Deutschland

Jede Fahrschule in Deutschland kann die Preise für Theorie- und Fahrstunden, Prüfungen und Wiederholungen selbst bestimmen. Auch wenn sie zu keiner Gebührenordnung verpflichtet sind, müssen Fahrschulen für Preisklarheit sorgen. Für jede angebotene Leistung ist eine Fahrschule also verpflichtet, einen von ihr festgelegten Preis öffentlich sichtbar anzugeben und diesen auch einzuhalten. So können angehende Autofahrer schon vor der Anmeldung und den ersten Fahrstunden, Preise vergleichen und sich über Angebote informieren.