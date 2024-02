Wer in Deutschland Auto fahren will, muss das auch bezahlen können: Zwischen 2600 Euro und 3500 Euro kann der Erwerb der Fahrerlaubnis in Deutschland je nach Region und Fahrschule kosten. Die Kosten für die Fahrerlaubnis sind in den vergangenen Jahren gestiegen, 2020 lag der Preis für den Führerschein laut der Moving International Road Safety Association noch durchschnittlich bei 2182 Euro. Grund für die höheren Preise sind laut ADAC vor allem die gestiegenen Sprit-, Fahrzeug- und Personalkosten.