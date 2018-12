 Führungskräftereport: Wo die besten Chefs arbeiten

Das sollte er natürlich auch bei einer nicht-anonymen Bewertung nicht tun, wenn er gut mit Kritik umgehen kann. Genau solche Eigenschaften bewerten die Mitarbeiter auf Kununu in der Kategorie „Vorgesetztenverhalten“. Darin können sie bewerten, ob Vorgesetzte realistische Ziele setzen, ob sie ihre Mitarbeiter bei Entscheidungen mit einbeziehen, diese klar und nachvollziehbar sind und wie sich Vorgesetzte in Konfliktfällen verhalten. Die Skala reicht von eins, sehr unzufrieden, bis fünf, sehr zufrieden. Platz für besonderes Lob oder Kritik ist in einem Freitext-Fenster.