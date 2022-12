Fünf Milliarden für Stellenanzeigen Diese Grafiken zeigen: So verzweifelt suchen Firmen nach Mitarbeitern

von Volker ter Haseborg 28. Dezember 2022

Bild: Collage: Marcel Reyle, dpa Picture-Alliance

Weil die Personalnot derart dramatisch ist, buchten deutsche Unternehmen in diesem Jahr schon fast 19 Millionen Stellenanzeigen. Grafiken zeigen, wie groß die Not in den Branchen Gastro, Gesundheit und Handel ist.