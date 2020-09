Gedankenspiel Sudoku online spielen

Sudoku Rätsel besteht aus 9 Boxen mit jeweils 3x3 Zellen. Zu Beginn sind bereits in einigen beliebigen Zellen Ziffern zwischen 1 und 9 vorgegeben – je höher der Schwierigkeitsgrad desto weniger vorgegebene Ziffern. Ziel ist es, die übrigen Zellen des Sudoku Rätsels ebenfalls mit Ziffern zwischen 1 und 9 zu füllen. Und zwar so, dass innerhalb einer Box (3x3 Zellen) sowie in jeder horizontalen und vertikalen Reihe des Gesamtfeldes jede Ziffer nur einmal vorkommt. Eintragen können Sie die Ziffern über die Ziffernleiste, die Ihnen angezeigt wird, sobald Sie auf ein Feld klicken oder über die Tastatur Ihres Endgerätes.