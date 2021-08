Generation Z Junge Apokalyptiker im Börsenrausch

Wie die Generation Z insbesondere finanziell damit umgeht, haben Spitzer und seine Kollegen in ihrer Studie in Umfragen und tiefenpsychologischen Interviews untersucht. „Puppies of Wall Street“, Welpen der Wall Street, nennen die Marktforscher die jungen Krisengeplagten. Ihr großes Vorbild sind Zockerprofis wie Jordan Belfort, dessen Leben als „Wolf of Wall Street“ verfilmt wurde. Etwa ein Viertel der Befragten fiel laut Spitzer in diese Kategorie derjenigen, die täglich an der Börse handelten, von denen mehr als zwei Drittel Aktien und mehr als die Hälfte Kryptowährungen besitzt.